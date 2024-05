Ação Social promovida pela Laces

A Laces, realizou na última semana de abril, um ação social e apresentação dos cosméticos naturais com ingredientes orgânicos certificados no salão Peter Hair Place, em Boca Raton. Cris Dios, fundadora da empresa e sua equipe atenderam mulheres que passaram por tratamentos quimioterápicos e também personalidades e influenciadoras, para que pudessem conhecer e experimentar as vantagens dos produtos naturais e nutritivos para os cabelos e couro cabeludo. O grupo tem vários salões espalhados pelo Brasil e produtos que não agridem a saúde com linhas veganas e naturais. Vale a pena conferir!

Gilda Araújo, Cristiane Dios, Fernanda Cirino, Igor Louverbek, Raquel Lisboa e Juliano Villela