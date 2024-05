No dia 9 de maio, o grupo "Women Business Talk" promoveu um encontro de mulheres incríveis para inspirar e serem inspiradas. As palestrantes Alessandra Leme, Amarilis Melo, Claudia Georgiopoulos, Karol Amaral, Priscila Cacicedo e Helena Wirth falaram sobre as suas profissões e sobre as suas histórias de vida e trajetória nos Estados Unidos. Além da palestra, as participantes também aproveitaram o jantar tradicional e saboroso do Picanha Brasil, em Margate. Veja as fotos!