No dia 1º de junho, sábado, a Sand Brazil, loja brasileira localizada em Deerfield Beach, realizou um bazar para arrecadar fundos para as vítimas do Rio Grande do Sul. O bazar ofereceu roupas novas e seminovas e comidas típicas que foram doadas por estabelecimentos brasileiros. Devido ao grande sucesso do bazar, a organizadora do evento, Marione Pinheiro, promete agora organizar uma festa junina! Confira!