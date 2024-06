Yamandu Costa faz show em Coral Gables

Um click de uma noite muito especial no show do violonista e compositor gaúcho, Yamandu Costa, que se apresentou no domingo (2), no Sanctuary of the Arts, em Coral Gables. O Dr. Jabal Uffelman, dono das clínicas Rejuvchip, que é um apaixonado pela música brasileira, foi um dos sponsors do show, produzido por Gene de Souza, produtor artístico e host do show Cafe Brasil da WDNA FM, em Miami. Yamandu, que é considerado um dos maiores violonistas do Brasil e do mundo, impressionou a todos com o seu talento extraordinário.