Conferência "Brazillionaires" Five Rings Financial

Nos dias 14 e 15 de junho, o West Palm Beach Convention Center foi palco para a realização da "Conferência Anual da Agência Brazillionaires" da Five Rings Financial. Celebrando seu décimo aniversário, o evento atraiu mais de 800 participantes, incluindo 600 agentes brasileiros licenciados nos EUA. A conferência teve uma agenda de palestras inspiradoras, workshops e oportunidades de networking. Gustavo e Marina Couto, Presidente e CEO da Agência Brazillionaires, destacaram a importância do evento como um marco no crescimento da empresa, agradecendo a todos os envolvidos pela dedicação. Confira!