Beleza em Alta no "Fashion Power" com Camila Borges

No dia 19 de julho, a especialista em estética facial Camila Borges foi a convidada especial do programa Fashion Power, da Rádio Florida, em uma entrevista conduzida pela apresentadora Jamila Sandora. Com dicas valiosas sobre cuidados com a pele no verão, Camila compartilhou seu conhecimento de forma leve e informativa, conquistando a audiência com seu carisma e profissionalismo. O programa ficou gravado e está disponível para quem deseja aprender como manter a pele bonita, saudável e radiante durante a estação mais quente do ano!