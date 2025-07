Nova Presidente assume o "The Rotary Club of Boca Raton"

No dia 10 de julho, o restaurante Bramers, em Boynton Beach, foi palco de uma noite especial: a cerimônia de posse da nova presidente do "The Rotary Club of Boca Raton", Elizabeth Alderete. Ela assume o Conselho Diretor para o ano rotário de 2025-2026, trazendo novos planos e muito entusiasmo.

Durante o evento, que reuniu rotarianos, convidados e lideranças da comunidade, também foram empossados os novos chairs dos clubes satélites, reforçando o compromisso do Rotary com ações transformadoras.

Foi uma noite de celebração, networking e renovação. Confira os melhores momentos!