A renomada joalheria Sheyla Jewelry celebrou 2 anos de sucesso, em Coconut Creek, reunindo clientes, amigos e parceiros em uma noite inesquecível. O coquetel, marcado por sofisticação, apresentou também as novas parcerias da marca: uma loja de roupas, um estúdio fotográfico e um serviço de Nail Design. Com uma trajetória de mais de 30 anos no mercado, a empresária Sheyla Teixeira comemorou também ao lado de familiares. Fotos: Leticia Moreti

Betty Missio, Anna Flávia e Eleusa Dourado - Fotos: Leticia Moreti 2/7

Sheyla com Thaís Lúcio - divulgação 3/7

Família Teixeira: Amanda,Sheyla, Claudio e Jessica - divulgação 4/7

Michele Melo, Andrea Duek, Sheyla, Michele Davis, Isabele e Fernanda Cirino - divulgação 5/7

Sheyla com a Editora do Gazeta, Fernanda Cirino - divulgação 6/7

Sheyla e Dayli Berchtold - divulgação