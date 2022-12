Você já reparou que o fim do ano já está chegando?

Quando a gente piscar já vai ser dia primeiro de janeiro…

E no meio de confraternizações, festas, família e toda a loucura de fim de ano, a gente se depara com as famosas resoluções !

As resoluções de Ano Novo podem variar muito, mas todas tratam de alcançar algo que terá um impacto positivo em sua vida.

Seja qual for o seu objetivo - o importante é que você esteja no caminho certo para alcançá-lo. Leia estas dicas para ajudá-lo a cumprir suas resoluções de Ano Novo e maximizar suas chances de não desistir.

1. Comece com metas pequenas

Você pode estar se sentindo motivado e empolgado com seu objetivo, mas não deixe que sua ambição o leve a patamares inatingíveis. Se você quiser experimentar uma nova atividade fisica por exemplo, não se comprometa com 5 vezes por semana - comece devagar e de forma consistente para que seu corpo se acostume e construa a partir daí. Se seu objetivo e dar entrada na casa propria, voce nao vai comecar com $5,000, mas estabelecer um valor pequeno que voce possa ir aumentando aos pouquinhos…Dar a si mesmo a capacidade de atingir seu objetivo em pequenos passos pode ajudá-lo a evitar o desânimo ao longo do caminho.

2. Torne-o mensurável

Para que seu objetivo seja atingível, é importante que você o torne específico e mensurável. Por exemplo, se você quiser se exercitar mais, defina a quantidade de tempo que deseja: 30 minutos por dia, 4 vezes por semana; ou se você quiser perder peso, certifique-se de saber exatamente qual figura de peso saudável deseja alcançar. Se a ideia e comecar um plano de aposentadoria, pense em $100 por semana por exemplo e va aumentando conforme voce for se acostumando com o habito de poupar.

Ao atribuir uma medida, você está especificando como é o sucesso da meta.

Para ajudá-lo a acompanhar seu progresso, você pode usar um rastreador de atividades onde pode registrar sua ingestão de alimentos e exercícios. Na parte financeira, existem apps como o Mint por exmplo que sao excelentes para organizer as suas financas.

3. Seja realista

Defina suas metas de acordo com seu estilo de vida e com o que você conseguirá alcançar, caso contrário, você pode perder a motivação. Seja honesto consigo mesmo e certifique-se de considerar os recursos e o tempo que você tem disponível para ajudá-lo a atingir suas metas.

4. Faça um plano

Portanto, você sabe o que deseja realizar, mas certifique-se de também determinar quando, onde e por que de sua visão - dessa forma, você pode estabelecer um plano de ação e se colocar no caminho certo para atingir seu objetivo.

5. Mantenha-se positivo

Pode ser difícil fazer mudanças em sua vida, mas focar no lado negativo só irá desencorajá-lo. Tente não pensar em como você se sentirá cansado depois de uma sessão na academia, ou em quanto estresse pode lhe causar se parar de fumar , ou aqueles $100 semanias que voce esta guardando para o seu future vao fazer falta- acredite em seu objetivo e tente se lembrar constantemente dos benefícios e do impacto que isso terá sobre sua vida. Concentrar-se nos aspectos positivos ajudará você a manter sua resolução e fazer acontecer.

No mais, o segredo, que aliás não é segredo, é um só: consistência e persistência… dois fatores básicos que quando alinhados corretamente, regem as suas verdadeiras chances de realmente concretizar as suas resoluções de ano novo.

Que 2023 venha pleno de realizações e que seja de muita abundância e prosperidade para você e sua família !