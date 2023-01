Feliz ano novo!

Que 2023 seja um ano de muita abundância em todas as áreas de sua vida!

Agora na área financeira eu talvez possa te dar um pequeno empurrãozinho…

A vida é cheia de armadilhas financeiras. Mesmo com as melhores intenções, é fácil cometer erros financeiros. Mas não se trata apenas dos erros que você está cometendo - são as oportunidades que você pode estar perdendo.

A boa notícia é que nunca é tarde para se recuperar desses erros e nunca é cedo para aprender como evitá-los!

Nas próximas semanas vamos rever alguns dos erros financeiros mais comuns a serem evitados e como evitá-los.

1) Planejamento Zero (ou não ter um orçamento)

Um erro financeiro comum é deixar de construir um plano financeiro ou um orçamento.

Seu plano financeiro é o seu roteiro para atingir seus objetivos financeiros. Trata-se de estabelecer metas; e estas devem seguir 5 pontos cruciais: as metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes, com prazo) e uma estratégia de investimento e economia para chegar lá.)

Ter o auxílio de um planejador financeiro é frequentemente recomendado para um começo forte.

Seu orçamento é como você aloca sua renda todos os meses. Um orçamento forte ajuda a garantir que você cuide de suas necessidades e viva dentro de suas possibilidades, além de alocar fundos para seus desejos, pagamento de dívidas e investimentos em seu futuro.

Uma boa regra a ser usada ao estabelecer um orçamento é a regra 50/30/20:

* 50% para necessidades básicas (moradia, carro, saúde, etc.)

* 30% para os desejos (entretenimento, etc.)

* 20% para poupança, amortização de dívidas e investimentos

Dependendo de sua renda disponível, metas financeiras e estágio de sua carreira, a flexibilidade é importante. Se você puder alocar confortavelmente mais de 20% de sua renda para poupança e investimento, estará em melhor situação a longo prazo.

E hoje em dia planejar um orçamento é muito fácil!

Você tem que buscar um meio com o qual você se identifique para ter mais chances de segui-lo o que consequentemente vai aumentar as suas chances de sucesso nesta área.

Você pode começar com um orçamento feito em Excel; você pode anotar em um caderno, ou se você se sente mais íntimo da tecnologia você pode usar qualquer um dos inúmeros aplicativos que existem para construção e controle do orçamento.

Na verdade, eu super recomendo o aplicativo MINT. Com o MINT você consegue inclusive "linkar" as suas contas bancárias e ter assim um panorama real da sua situação financeira.

Este é o erro #1 que a grande maioria das pessoas comete: não ter planejamento algum e o pior não ter o controle de onde está indo o seu dinheiro.

Uma coisa que sempre digo aos meus clientes, eu vou dizer hoje para você! Você é o CEO de uma grande empresa chamada "minha vida" e o orçamento vai te ajudar a colocar as rédeas em seu dinheiro, podendo assim direcionar o mesmo pra o de você quiser!!!

Pensa comigo, como um CEO de uma grande empresa, você não estaria super interessado em saber o que entra e sai financeiramente desta empresa? Pois assim você terá em suas mãos as ferramentas necessárias para fazer esta empresa crescer e prosperar? Não é verdade? Então por que você acha que seria diferente com a sua vida?

Este é o primeiro passo para um ano de 2023 de realmente muita abundância para a sua vida!

Na próxima edição vamos visitar outro ponto crucial da sua vida financeira.

Boa semana para todos!