Fechando o ciclo sobre armadilhas financeiras simples que sem querer caímos constantemente, hoje vamos falar sobre 4 importantes que muitas vezes passam despercebidas;

1. Fazendo grandes compras sem comparar com produtos similares.

Quando se trata de despesas recorrentes, como seguro de carro, os consumidores costumam ficar com o que têm. No entanto, vale a pena comparar com o que existe ao redor. Os consumidores que revisam suas contas antes de renovar e comparar podem economizar centenas de dólares por ano! Mesmo se você ficar com a mesma empresa, revise sua cobertura para ver se está carregando mais seguro do que o necessário.

2. Manutenção de serviços e assinaturas não utilizados são outra grande armadilha.

Quantos serviços de streaming você realmente usa? Como muitos americanos, você pode nem perceber quantos pagamentos recorrentes estão saindo de sua conta. Entre os americanos que utilizam serviços de streaming, o consumidor médio gasta US$ 348 por ano em serviços que nem usa.

É uma boa ideia verificar sua conta bancária periodicamente e destacar pagamentos recorrentes, como academias ou serviços de streaming. Existem até aplicativos que você pode baixar para essa finalidade. Pense cuidadosamente se você usa cada serviço o suficiente para valer a pena. Embora cada pagamento individual possa ser de apenas 10 ou 20 dólares, eles podem somar centenas de dólares todos os anos.

3) Escolhendo não investir em seu futuro

Não colocar seu dinheiro para trabalhar é um grande erro financeiro. A melhor maneira de atingir metas financeiras de longo prazo é com uma estratégia de investimento inteligente que aproveite não apenas seu 401K, mas também programas com vantagens fiscais, como uma Conta de Aposentadoria privada . Sempre que possível, diversifique sua carteira de investimento.

Quanto mais cedo você começar a investir, melhor você ficará depois. No entanto, nunca é tarde para implementar uma estratégia de investimento que atenda às suas metas financeiras de longo prazo. Um consultor financeiro qualificado pode ajudá-lo a desenvolver uma estratégia que equilibra o risco com o retorno com base em seus objetivos e prazos.

4) Comprar um carro novo

Só porque você pode pagar o pagamento não significa que você deve comprar um carro novo. Os carros são ativos depreciados, o que significa que eles perdem valor à medida que envelhecem. Um carro novo perde de 20 a 30% de seu valor no primeiro ano de propriedade. A depreciação diminui após o primeiro ou segundo ano, portanto, um veículo usado geralmente tem um valor melhor do que um veículo novo.

Muitos fabricantes oferecem veículos usados ??certificados, que geralmente têm dois a três anos e baixa quilometragem. Esses programas geralmente incluem uma revisão completa do veículo e uma garantia do fabricante. Você obtém as vantagens de um carro novo por um valor muito melhor e tudo o que você desiste é o cheiro de carro novo, que é a liberação de gases de materiais tóxicos de qualquer maneira.

O fato é que a maioria destas armadilhas são tão mascaradas que a gente só percebe que caiu depois de muito tempo… e em Finanças tempo é crucial!!!

Uma ótima semana a todos!