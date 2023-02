O dinheiro e o imigrante Brasileiro

Nos últimos anos, o número de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos tem crescido rapidamente. O número de brasileiros residentes nos Estados Unidos quase triplicou entre 2000 e 2010, e nessa década a população brasileiro-americana aumentou quase 211%. E em 2018, o número estimado ( digo estimado pois não existe um número completamente correto)de brasileiros vivendo nos EUA aumentou para quase 1,3 milhão de pessoas. À medida que essa população cresce, o papel do dinheiro na vida do brasileiro-americano também ganha destaque.

A segurança financeira tem sido um importante motivador para os imigrantes brasileiros que vêm para os EUA, e também é um tema frequente de conversa entre a comunidade. Muitos imigrantes enfrentaram a pobreza ou a falta de oportunidades econômicas no Brasil e vieram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Nos Estados Unidos, eles geralmente conseguem empregos com salários mais altos do que os disponíveis no Brasil, o que lhes permite construir riquezas e realizar seus desejos de independência e autossuficiência. Mesmo assim, muitas famílias e indivíduos brasileiros-americanos continuam lutando para sobreviver. E o motivo é bem simples; falta educação financeira nossa comunidade.

Para muitos imigrantes brasileiros, o dinheiro também é uma fonte de identidade cultural. Idéias sobre o papel e a importância do dinheiro geralmente acompanham os imigrantes do Brasil e estão profundamente enraizadas em suas crenças culturais. Isso pode levar a uma sensação de insegurança financeira ou a uma pressão para subir no mundo, mesmo que os imigrantes não tenham meios financeiros para isso. Essas crenças podem criar atritos na comunidade brasileira-americana, principalmente quando os membros da família chegam a conclusões diferentes sobre a melhor forma de usar seu dinheiro.

Além das implicações culturais, o dinheiro é uma parte crucial da vida do brasileiro-americano de outra forma: remessas. Remessas são contribuições financeiras enviadas por brasileiros residentes nos Estados Unidos para familiares e amigos em seu país de origem. O dinheiro é frequentemente usado para cobrir despesas essenciais, incluindo alimentação, abrigo, educação e saúde. As remessas também fornecem uma importante fonte de estabilidade financeira e segurança para as famílias no Brasil e são uma parte vital das conexões de muitos imigrantes com seus países de origem.

Para os imigrantes brasileiros, o dinheiro é tanto uma fonte de oportunidade quanto uma fonte de identidade cultural. É uma fonte de tensão e conexão na comunidade brasileira-americana. O papel do dinheiro em suas vidas é um lembrete sempre presente da importância da estabilidade financeira, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.

Por isso se você está aqui nos EUA; aproveite as oportunidades que este país nos oferece, mas abra a sua mente para aprender cada vez mais, principalmente sobre o dinheiro e assim ter chances ainda maiores de prosperar neste país.

Existe muito conteúdo disponível em toda an internet. Existem cursos, existem palestras… mas o mais importante é existir a sua vontade de aprender mais.

Uma ótima semana para todos!