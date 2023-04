Você já pensou quando quer se aposentar?

Você provavelmente já sonhou acordado com o que quer fazer quando não precisar mais suportar a rotina das 9 às 5, mas sabe quando deseja que a aposentadoria se torne realidade?

A idade média de aposentadoria para as pessoas nos EUA é de cerca de 63 anos, mas há um grande grupo de pessoas que continua trabalhando depois dos 65.

Duas motivações que podem estar contribuindo para essa situação são:

* Eles escolhem trabalhar, mas não precisam.

* Eles não têm escolha a não ser continuar trabalhando.( aliás esta motivação é a mais crescente)

É evidente que a primeira opção pode ser mais preferível do que a segunda - mesmo que você ame o que faz.

Aqui está o porquê: ter a escolha é melhor do que não ter escolha alguma. Imagine que, ao se aproximar do momento em que deseja se aposentar, você ama seu trabalho e obtém muita satisfação no que faz. Mas não há opção para você parar, mesmo que queira, por causa de contas ou obrigações com você ou sua família.

À medida que você se aproxima da idade da aposentadoria - seja ela qual for - pode haver outras coisas em sua vida que são importantes para você, que entram em conflito com o trabalho que você ama. Algumas dessas "outras coisas" podem incluir (mas não estão limitadas a) passar tempo com a família, ser voluntário em uma organização pela qual você é apaixonado, viajar pelo mundo etc. Exceto por alguns poucos sortudos, não podemos ser os dois viajando pelo mundo E fazendo o trabalho que amamos. É quando ter os recursos para escolher é útil.

É importante ter uma estratégia para atingir suas metas de aposentadoria, seja se aposentar aos 65 anos (ou antes). Ter uma estratégia em vigor não significa que você tenha que se aposentar quando planeja, mas pelo menos terá a opção de fazê-lo.

Mas uma coisa é certa: você tem que estar financeiramente preparado. E para que isso aconteça você tem que ter um planejamento, um plano.

Acumulação de dinheiro para a sua aposentadoria, não acontece como um passo de mágica; são necessários 3 ingredientes nesta equação: Juros, Tempo e Dinheiro.

Juros são ditados pelo mercado, de modo que não temos controle sobre isso.

Tempo é ditado por quando você começa um planejamento…e por quanto tempo você consegue poupar … a regra dos juros compostos determina que quanto mais tempo você esperar, maior será o crescimento deste dinheiro. Entretanto você realmente não tem controle sobre o tempo.

Por último o quanto você coloca de dinheiro para o seu futuro, é o único ingrediente que você tem controle.

Procure os melhores juros, coloque o máximo que você puder para o seu futuro, mas principalmente comece o mais rápido possível… com essa equação seu futuro financeiro será mais abundante e feliz!