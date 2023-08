Como escolher a conta poupança ideal de alto rendimento para você

Em inglês essa conta se chama "high yield savings " Essas contas são incríveis pois você pode encontrar juros de até 5.5%!!!

Descobrir como escolher uma conta poupança pode parecer avassalador, mas não precisa ser. Aqui estão alguns fatores a considerar para ajudar você a encontrar a conta perfeita:

* Cobertura do FDIC ou NCUA: Bancos que são membros do FDIC e cooperativas de crédito que são membros da Administração Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) oferecem aos titulares de contas até $250.000 de seguro em tipos de conta qualificados. Isso lhe dá a tranquilidade de que seu dinheiro estará seguro mesmo se o banco ou cooperativa de crédito falir.

* Taxa de juros ou APY: As taxas de juros das contas poupança e as taxas de rendimento anual (APY) diferentes formas de expressar a taxa do dinheiro que você ganhará deixando seu dinheiro na conta. Quanto maior a taxa de juros ou APY, mais você ganhará.

* Taxas de serviço: Idealmente, você encontraria um banco sem taxas, mas isso não existe .No entanto, alguns bancos oferecem serviços adicionais que podem valer a pena pagar taxas, dependendo de suas circunstâncias. Certifique-se de ler as letras miúdas dos contratos para entender quais taxas você pode estar sujeito antes de abrir uma nova conta.

* Requisitos de depósito mínimo: Algumas contas exigem que você deposite uma certa quantia apenas para abri-las. Se você já economizou muito, esse depósito inicial pode não ser um problema. Mas se você está começando a poupar agora, você deve levar isso em consideração e garantir que tenha essa quantia pronta para depositar.

* Requisitos de saldo mínimo: Você pode ter que pagar taxas mensais de manutenção se não atender aos requisitos mensais de saldo mínimo. Alguns bancos não têm esses requisitos, o que pode ser um fator que você deseja priorizar, dependendo da sua situação.

* Banco online versus agências físicas: As melhores contas poupança online de rendimento elevado podem oferecer taxas de juros mais altas porque o banco tem menos custos operacionais, o que significa que o banco não tem agências físicas que você possa visitar. Bancos tradicionais têm despesas mais altas para se manterem abertos e, portanto, geralmente têm taxas de juros mais baixas, mas eles fornecerão serviços presenciais. Decida se você prefere atendimento pessoal ou bancário online antes de abrir uma conta. Alguns bancos podem até oferecer uma combinação de serviços, fornecendo extratos em papel e cheques em papel, além de depósitos de cheques por celular.

* Serviço ao cliente: Verifique como e quando você pode entrar em contato com o serviço ao cliente caso precise de ajuda com sua conta. Alguns bancos oferecem suporte presencial, por telefone ou chat online.

Muitas instituições financeiras oferecem fácil acesso à sua conta, com opções online e por aplicativo; outras não. Algumas podem oferecer uma variedade de serviços financeiros, enquanto outras podem não ter locações físicas. Certifique-se de saber quais são os melhores bancos para oferecer as coisas que são importantes para você.

Essa contas são ideais para você manter a sua reserva financeira, que afinal de contas precisa estar em lugar onde haja liquidez mas que também renda algo para você.

Uma ótima semana para todos!