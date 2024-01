Você já ouviu falar no " Quitter's day?"

O fim de um ano e o início de outro trazem consigo uma tradição: as resoluções de Ano Novo. É comum que as pessoas estabeleçam metas e objetivos para o próximo ano, mas infelizmente, muitas delas abandonam essas resoluções já no mês de janeiro. De fato, a segunda sexta-feira de janeiro ficou conhecida como "quitter's day", o dia em que a maioria das pessoas desistem de suas resoluções de Ano Novo.

O Abandono das Resoluções de Ano Novo

Infelizmente, o abandono das resoluções de Ano Novo é uma realidade para muitos. De acordo com pesquisas, cerca de 80% das pessoas abandonam suas metas e objetivos até o final de janeiro. Isso nos leva a refletir sobre a falta de persistência e consistência em alcançar o que desejamos.

A Segunda Sexta-feira de Janeiro e o "Quitter's Day"

A segunda sexta-feira de janeiro ficou popularmente conhecida como "quitter's day", o dia em que a maioria das pessoas desiste de suas resoluções de Ano Novo. Essa data simboliza a falta de força de vontade e dedicação para manter o foco nas metas estabelecidas. É importante entender os motivos que levam as pessoas a abandonarem suas resoluções para buscar maneiras de evitar esse padrão.

A Importância da Persistência e Consistência

Para alcançar qualquer objetivo em nossas vidas, seja pessoal, profissional ou financeiro, a equação de persistência consistência é crucial. A persistência nos conduz a não desistir quando surgem obstáculos ou quando os resultados não são imediatos. É através dela que conseguimos manter a motivação e seguir em frente, mesmo nas situações mais desafiadoras.

Já a consistência diz respeito à disciplina e ao hábito de agir continuamente em direção a nossos objetivos. É a repetição de pequenas ações diárias que nos leva ao sucesso. Ter consistência significa dedicar um tempo diário para trabalhar em nossas metas, mesmo que sejam apenas alguns minutos por dia. Consistencia e fazer o que tem que ser feito mesmo quando nao queremos ou estamos com vontade…

Aplicando a Persistência e Consistência em Diferentes Áreas da Vida

No âmbito pessoal, a persistência e a consistência nos permitem adquirir novos hábitos, desenvolver habilidades e melhorar nossa qualidade de vida. Se quisermos, por exemplo, tornar exercícios físicos uma rotina, é necessário persistir mesmo nos dias em que a preguiça bate. Além disso, a consistência em manter uma alimentação saudável e equilibrada nos leva a alcançar resultados a longo prazo.

No âmbito profissional, a persistência é fundamental para superar desafios, buscar promoções e aprimorar nossas habilidades. É necessário se dedicar diariamente ao trabalho, mesmo quando os resultados não são imediatos.

Para garantir o êxito na conquista das resoluções, é fundamental seguir a equação da persistência, que consiste em três elementos-chave: consistência, adaptabilidade e motivação.

A motivação desempenha um papel primordial na manutenção do comprometimento com as resoluções. É necessário refletir constantemente sobre as razões pelas quais as metas foram estabelecidas e os benefícios que serão obtidos ao alcançá-las. Estabelecer recompensas a curto prazo ao longo do processo também pode ser uma estratégia eficaz para manter a motivação em alta.

O abandono das resoluções de Ano Novo ainda em janeiro é uma realidade para muitas pessoas. No entanto, é importante ressaltar que a persistência é a chave para alcançar o sucesso na realização de metas e objetivos.

E voce pode estar pensando que estou falando somente de metas pessoais e profissionais… Mas as financeiras estao incluidas ai e sao partes fundamentais de todo esse processo.

Voce quer verdadeiramente prosperar? Entao se agarre nas suas metas, com afinco, persistencie emuita consistencia… Brasileiros imigrantes NAO FAZEM PARTE DO "QUITTER'S DAY" !!!

Uma otima smana a todos!