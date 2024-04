8 dicas para organizar as finanças em casal

Um dos principais desafios ao elaborar um planejamento financeiro para o casal é aprender a lidar com o dinheiro de forma conjunta. Para que esse esforço seja bem-sucedido e o dinheiro, assim como os gastos, sejam administrados de forma colaborativa e não mais individualmente, é necessário adotar alguns cuidados e práticas. Veja as orientações a seguir:

1 - Dialoguem sobre ganhos e despesas

O primeiro passo para organizar as finanças do casal é ter uma conversa franca sobre ganhos e despesas. Transparência é essencial. É crucial que cada um informe sua renda líquida e estimativa dos gastos pessoais. Em seguida, registrem as despesas relacionadas ao casal, como despesas domésticas. Nesse momento, é importante definir como será o gerenciamento das finanças. Um dos parceiros ficará responsável? Abrirão uma conta conjunta? As despesas serão divididas? Ter essas definições desde o início do relacionamento ajuda a evitar problemas futuros.

2 - Estabeleçam metas em conjunto

Definir metas e sonhos é um excelente estímulo para controlar os gastos e manter as finanças em ordem. Por isso, é essencial discutir sonhos e objetivos de curto, médio e longo prazo e criar uma estratégia financeira para alcançá-los. É crucial estar preparado para ceder e negociar, já que os objetivos financeiros devem estar alinhados. É importante garantir que ambos tenham os mesmos objetivos em mente.

3 - Priorizem a união

Apesar dos desafios, a vida a dois é incrível. Para evitar que questões financeiras prejudiquem o relacionamento, é fundamental priorizar a união sobre os desejos individuais. Isso ajuda a evitar discussões em relação ao dinheiro. Caso surjam dificuldades, é essencial manter a união, agindo com transparência e colaboração para superá-las.

4 - Mantenham registros financeiros conjuntos

Após entender a situação financeira do casal, é fundamental que ambos cultivem o hábito de registrar as finanças. Mesmo as pequenas despesas, como um lanche no fim de semana, despesas com entretenimento ou itens para a casa, precisam ser registradas. Isso permite avaliar para onde o dinheiro está indo, onde é possível economizar e onde é necessário reduzir gastos. É recomendável reservar um tempo semanal para analisar os gastos da semana anterior e planejar as próximas semanas.

5. Desenvolvam estratégias de economia

Para garantir uma situação financeira segura não apenas no presente, mas também no futuro, é fundamental adotar práticas de economia. Para equilibrar as finanças sem comprometer o estilo de vida, considerem estabelecer algumas estratégias para economizar. Por exemplo, ao invés de jantar fora todos os finais de semana, optem por refeições em casa. Substituam o happy hour com amigos por atividades gratuitas ao ar livre, como praia e piquenique no parque. Troquem equipamentos elétricos antigos por modelos mais eficientes para poupar energia, e assim por diante.

6. Elaborem um planejamento de despesas

O planejamento financeiro envolve identificar quais são as despesas principais do casal e, adicionalmente, planejá-las mês a mês. Uma maneira de planejar as despesas é seguir a regra 50-15-35. Conforme essa regra, 50% da renda líquida do casal deve ser alocada para despesas essenciais, como aluguel, condomínio, contas de consumo, entre outros. Os 15% restantes são reservados para prioridades financeiras, como quitação de dívidas (caso existam) ou investimentos. O valor remanescente - 35% - é destinado a despesas relacionadas ao estilo de vida, tais como academia, compras, viagens, e assim por diante.

7. Enumerem os objetivos financeiros

Após a definição conjunta dos objetivos financeiros, iniciem o planejamento financeiro listando-os e determinando o prazo para alcançá-los.

8. Priorizem a criação de um fundo de emergência

Recomenda-se que essa reserva corresponda, no mínimo, a três meses de despesas do casal. Certifiquem-se de aplicar esse montante em um investimento com liquidez, permitindo que possam sacá-lo a qualquer momento, se necessário.