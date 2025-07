Campanha contra o tráfico de pessoas

Iniciativa do MRE em coordenação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal

Por trás de uma proposta para trabalhar em outro país, mesmo que vinda de um amigo ou familiar de confiança, pode estar o tráfico de pessoas.

Se você receber uma mensagem com oportunidade de emprego para trabalhar no exterior, com promessa de alimentação, hospedagem e passagem garantidas, além de salário em dólar, fique alerta! Sempre busque informações sobre a empresa e as condições de trabalho.

Caso seja vítima ou conheça alguém nessa situação, acesse abre.ai/m9cG para encontrar a embaixada ou consulado mais próximo.