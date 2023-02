Turquia terá gastos superiores a 500 milhões de dólares gerados pelo terremoto

Um forte terremoto de magnitude 7,0 sacudiu a região de Izmir, na Turquia, no dia 9 de fevereiro de 2023, deixando uma tragédia em seu rastro. Até o momento, são pelo menos 80 mortos e 1.000 feridos, de acordo com as autoridades locais.

As equipes de resgate estão trabalhando incansavelmente para encontrar sobreviventes entre os escombros dos prédios derrubados. Países como Grécia, Itália e Israel ofereceram ajuda e enviaram equipes de socorro para ajudar na busca por sobreviventes.

O prejuízo financeiro causado pelo terremoto é estimado em mais de $500 milhões de dólares. A reconstrução da região afetada requer uma estimativa de gastos de mais de $2 bilhões de dólares.

"Nossa prioridade agora é garantir a segurança e o bem-estar das pessoas afetadas por este desastre", disse o primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan. "Vamos trabalhar incansavelmente para reconstruir as áreas afetadas e garantir que nossa gente tenha um lugar seguro para viver."

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também se manifestou sobre o terremoto na Turquia, dizendo: "Nossos pensamentos e orações estão com o povo turco neste momento difícil. Oferecemos nossa ajuda e apoio ao país em sua jornada de reconstrução."

A Turquia tem uma rica história e cultura, e já superou desafios em momentos difíceis no passado. É importante lembrar que o povo turco é forte e resiliente, e com a ajuda internacional, eles superarão este desastre e reconstruirão suas comunidades.

Em momentos como este, é fundamental que nos unamos como uma humanidade e ofereçamos nossa solidariedade e apoio aos que precisam."