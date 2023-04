Desemprego e Falências tiram sono do Brasileiro

O desemprego é uma das principais preocupações da população brasileira, e a situação parece estar longe de melhorar. Segundo dados recentes do IBGE, a taxa de desocupação no país atingiu 14,6% no primeiro trimestre de 2021, a maior taxa já registrada desde

o início da série histórica em 2012.

Além disso, o número de empresas que pediram falência também vem crescendo no país. De acordo com a Serasa Experian, o primeiro trimestre de 2021 registrou um aumento de 46,7% no número de pedidos de falência em relação ao mesmo período do ano anterior.

Essa situação pode ser agravada pelo afastamento do Brasil em relação à economia americana. Os Estados Unidos são um importante parceiro comercial e de investimento para o Brasil, e qualquer desentendimento entre os dois países pode ter impactos negativos na

economia brasileira.

O Brasil já vem enfrentando dificuldades no comércio com os Estados Unidos, especialmente no setor agrícola. Além disso, o país tem adotado uma postura mais distante em relação aos Estados Unidos em temas geopolíticos como a crise na Ucrânia, o que pode gerar

tensões entre os dois países.

Se essa distância entre o Brasil e os Estados Unidos aumentar, pode haver consequências negativas para a economia brasileira, como a diminuição de investimentos americanos no país e a redução das exportações brasileiras para os Estados Unidos.

Diante desse cenário, é importante que o governo brasileiro trabalhe para estreitar as relações com os Estados Unidos e buscar soluções para as dificuldades existentes no comércio bilateral. Além disso, é necessário investir em políticas públicas que estimulem

a geração de empregos e a recuperação econômica do país, para evitar que a situação do desemprego e das falências se agrave ainda mais.