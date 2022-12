South Beach Jazz Festival apresenta Gafieira Rio Miami dia 8 de janeiro

A "big band" brasileira Gafieira Rio Miami vai começar 2023 em alto estilo com um grande show na Lincoln Road para finalizar o South Beach Jazz Festival. Venham dançar, cantar e prestigiar esse grupo com 11 músicos excepcionais no domingo 8 de janeiro as 6:30pm.

O South Beach Jazz Festival vai acontecer entre 5-8 de janeiro em vários teatros e espaços de Miami Beach. O festival vai destacar grandes artistas como Monty Alexander, Nicole Henry, Sammy Figueroa e muito mais.

Gafieira Rio Miami foi criada em 2021 por Diogo Brown, baixista e compositor brasileiro vencedor do Latin GRAMMY. O Gafieira Rio Miami mistura samba, jazz e soul com belíssimos arranjos, um naipe de metais potente, e a voz encantadora da Isa Duarte. O repertorio da banda inclui arranjos animados de "A Volta da Gafieira" de Alcione, "Vou Deitar e Rolar" de Baden Powell e Paulo Cesar Pinheiro, "Flor de Lis" de Djavan, "Nanã" de Moacir Santos, "Mancada" de Gilberto Gil, e muito mais.

Não percam essa oportunidade de assistir a esse projeto realmente único na Florida e nos Estados Unidos, com muita batucada, suingue e alegria. Gafieira Rio Miami se apresenta no domingo, 8 de janeiro as 6:30pm no palco localizado na 1100 Lincoln Road. A entrada é gratuita, mas é recomendado reservar o seu lugar pelo site SobeJazzFest.com