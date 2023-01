Lulu Santos traz a Turnê Barítono para Miami Beach e Orlando em maio

Um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, dono de clássicos incontestáveis ao longo de uma carreira com mais de 30 discos gravados, Lulu Santos anuncia para maio de 2023 a turnê americana "Barítono". Os shows na Florida acontecem na sexta-feira 12 de maio no Miami Beach Bandshell, e sábado 13 de maio no House of Blues em Orlando. A turnê produzida pela Brazilian Nites, também inclui shows em Los Angeles, Berkeley, Chicago, Silver Spring, Atlanta, Boston e Nova York. O nome da turnê se refere ao tipo de voz do cantor. "Admiti tardiamente várias coisas importantes sobre mim, entre elas o fato de ser um barítono, cantor de tessitura vocal grave. Sou Barítono com paixão, gosto dos graves, gosto de como minha voz soa nesta região. É com essa intenção e propósito que chegamos a este espetáculo no qual oferecemos, como de hábito nosso melhor. Não vejo a hora de lhes apresentá-lo," exalta Lulu.

Podem se preparar para ouvir e cantar clássicos como "Tempos Modernos", "O Último Romântico", "Tudo Azul", "Toda Forma de Amor", "Um Certo Alguém", "Assim caminha a humanidade", "Aviso aos Navegantes", "De Repente Califórnia" e muito mais. As vendas de ingressos começam na sexta-feira 13 de janeiro as 10AM. Informações e ingressos para todos os shows da turnê estão no site BrazilianNites.com