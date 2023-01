Monobloco vai comandar um grande baile de carnaval em Miami

Monobloco está chegando para sacudir Miami nesse carnaval! O grupo carioca se apresenta na sexta-feira, dia 3 de março no Wynwood Marketplace em Miami.

Abrindo a noite haverá apresentação da cantora Gabi Lacombe e banda, bem conhecida na Flórida pela energia contagiante. DJ Tovitz também vai animar o baile com muito funk, samba e música dançante. O show do Monobloco é uma viagem intensa pela alegria e energia do brasileiro e sua paixão pelo samba e carnaval.

O grupo começou em 2000 como uma festa de samba que rapidamente ganhou popularidade ao criar versões cover poderosas de clássicos de Tim Maia, Jorge Benjor, Alceu Valença e muitos outros. Além desses sucessos o Monobloco também interpreta clássicos do samba, marchinhas, forró e até funk. Durante o mundialmente famoso carnaval carioca, o Monobloco tornou-se um "bloco" oficial, que hoje atrai milhões de pessoas às ruas para dançar e cantar. O Monobloco desenvolveu uma banda para shows que já fez turnês pelo Brasil e pelo mundo e também gravou vários álbuns indicados ao Latin GRAMMY.

Monobloco vai começar a turnê Carnaval US Tour aqui em Miami, e depois segue para mais shows em San Diego, Los Angeles, Philadelphia, Nova York, Glen Echo e Boston.

O show em Miami dia 3 de março será no Wynwood Marketplace, 2250 NW 2nd Ave em Miami, com portas as 7pm. Ingressos para esse show incrível já estão a venda pelo site BrazilianNites.com