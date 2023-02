Zeca Pagodinho ao vivo em Orlando e Ft. Lauderdale em junho

Adorado por todos os brasileiros e também amantes do samba no mundo inteiro, Zeca Pagodinho anuncia seu retorno aos Estados Unidos em 2023, incluindo dois shows na Florida. Aclamado pelo publico e imprensa como o "Rei do Samba", Zeca Pagodinho, irá se apresentar no sábado, 10 de junho no Hard Rock Live em Orlando, e domingo, dia 11 de junho no Au Rene Theater - Broward Center for the Performing Arts em Ft. Lauderdale.

Com quase 40 anos de carreira, 12 milhões de copias vendidas, 4 prêmios Latin GRAMMY, e dezenas de sucessos que seus fãs sabem de cor, o repertorio do show será uma grande celebração incluindo clássicos como "Vai Vadiar", "Coração em Desalinho", "Verdade", "Ser Humano", "Mangas e Panos", "Judia de Mim", "Deixa Clarear", e claro, o seu maior sucesso "Deixa A Vida Me Levar".

Com sua banda completa e uma grande produção vinda diretamente do Brasil, com certeza será uma noite inesquecível para todos os amantes da música brasileira, especialmente do samba de altíssima qualidade.

Os dois shows na Florida estão sendo apresentados pela empresa Loud & Live e a abertura de vendas acontece nessa sexta- feira, 10 de fevereiro pela Ticketmaster.com