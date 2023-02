Ana Cañas posta no YouTube show-tributo a Belchior

Conhecida pelo estilo visceral e teatral de interpretar, Ana Cañas há dois vem se dedicando a um projeto musical no qual canta sucessos de Belchior, cantor e compositor cearense que morreu em abril de 2017. A turnê e as gravações em áudio foram sucedidas pelo registro de um audiovisual com inserções documentais em meio à performance musical.

Com direção de Hugo Moura, o DVD ao vivo Ana Cañas Canta Belchior apresenta uma mistura de composições clássicas e de canções "lado B" do artista cearense, além de listar "Um Rolê no Céu", faixa inédita com a qual foi presenteada pelos filhos de Belchior (Mikael e Camila). Com participação especial de Ney Matogrosso e Rael, nas músicas "Paralelas" e "Antes do Fim", respectivamente, a obra acaba de chegar ao canal oficial de Ana no YouTube.

"Eu me transformei totalmente cantando esse repertório. Me atingiu no cerne, na alma", comenta Ana Cañas sobre a forma que a turnê na qual ela interpreta Belchior impactou a sua experiência pessoal e profissional. Antes de virar DVD, o show foi apresentado em quase 100 palcos pelo Brasil e indicado ao APCA como "Melhor Show do Ano", em 2022. O registro audiovisual reúne canções como "Monólogo das Grandezas do Brasil", "Sujeito de Sorte" e "Coração Selvagem" e totaliza 17 faixas. "Escolhi o setlist com base na emoção que cada música causa na atualidade, estão ali as minhas preferidas", complementa ela.