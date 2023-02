Vanessa da Mata e João Gomes regravam clássico de Belchior

Vanessa da Mata convidou João Gomes, principal nome do piseiro, para participar do novo lançamento que antecipa a chegada do álbum "Vem Doce". A cantora disponibilizou duas versões da faixa "Comentário a Respeito de John", uma com participação do pernambucano e a outra somente com seus vocais. A regravação da conhecida obra de Belchior e José Luiz Penna chega acompanhada de um videoclipe gravado no Rio de Janeiro sob direção do Bruno Fioravanti.

Para Vanessa da Mata, essa letra traz um depoimento sobre um Brasil pertencente à América Latina, no sentido de localização, mas também de se reconhecer latino. Um Brasil que mantém o pertencimento ativo e não alheio, que tem a consciência de seu tamanho territorial e sua grande extensão cultural, com suas diferentes vivencias e discursos. Uma terra só e tão diversa. "Perfeita para o momento de renovação que o nosso país vive, de esperança para muita gente. Um novo ciclo", completa a cantora.

A música que ganhava os corações dos brasileiros no álbum "Era Uma Vez um Homem e Seu Tempo", em 1979, voltam agora com sua atemporalidade, na voz de Vanessa da Mata e João Gomes, com uma roupagem popular e doce. A pedido da cantora, o instrumental é composto por elementos tradicionais do forró: uma sanfona marcante, tocada pelo consagrado Mestrinho, e o triângulo que traz as raízes do gênero. Com apenas 20 anos, nascido em Serrita, pequena cidade do sertão pernambucano e conhecida como Capital do Vaqueiro, Gomes foi o cantor mais ouvido no país no ano passado. Só no Spotify, são quase oito milhões de ouvintes mensais. "Conheci recentemente o João Gomes, quando ele cantava minhas músicas e me chamou para cantar junto em seu DVD. Eu de cara percebi uma toada de aboio na voz dele. A tradição é muito forte em seu cantar. Quando ouvimos João Gomes, sem o ritmo do piseiro, ouvimos todas as influências tradicionais dos vaqueiros. Isso me agrada muito! Ele tem o timbre e a entonação de um senhor da tradição nordestina cantando, transparecendo suas influências nos aboios. Ele é fã de Belchior, eu também, tinha tudo para dar certo", finaliza Vanessa da Mata.

Com um look todo em jeans e cabelos trançados, Vanessa da Mata estrela o clipe na companhia de João Gomes e da avó dele, Dona Josilene. O vídeo conta com roteiro e direção de Bruno Fioravanti e apresenta os músicos interpretando a faixa lado a lado num casarão em Santa Teresa. A obra também conta com imagens de Vanessa da Mata e João Gomes dançando juntos, intercaladas com momentos do cantor interagindo com sua avó.