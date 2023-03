Ed Sheeran anuncia novo álbum

O astro pop Ed Sheeran acaba de anunciar a data de lançamento de seu novo álbum, "-" (Subtract) para o dia de 5 de maio pela Asylum/Atlantic. Este será um álbum que revisita as raízes do cantor e compositor, e que foi escrito em um cenário de luto e esperança pessoal. "-" (Subtract) apresenta um dos principais artistas do planeta em seu estado mais vulnerável e honesto, sendo o último em sua era de álbuns

matemáticos que durou uma década. Ed Sheeran estourou no cenário musical do Reino Unido em 2011 com seu álbum de estreia " ". Estabelecendo-se rapidamente como um artista que fez história, seguiu com "x", "÷", "No.6 Collaborations Project" e "=", um catálogo que fez Sheeran se tornar uma das maiores histórias de sucesso musical do mundo no século 21. Seus números são espetaculares: só no Spotify são 77,4 milhões de ouvintes mensais e mais de 15 bilhões de plays. No YouTube, seu canal tem 53 milhões de inscritos e seus vídeos, somados, chegam a 30 bilhões de visualizações. O novo álbum é o resultado do artista ultrapassando os limites de sua arte musical ao entregar as composições mais profundas de sua carreira. Juntando-se a Aaron Dessner (The National) na composição e produção, ele começou a criar o álbum em fevereiro do ano passado. Ambos escreveram mais de 30 músicas durante o período de um mês que passaram no estúdio, e do total extraíram 14 faixas, "que ficaram perfeitamente unidas por uma produção requintada de texturas de tendência folk a arranjos orquestrais", como Sheeran adiantou.

Ele continua: "Eu estive trabalhando no Subtract por uma década, tentando esculpir o álbum acústico perfeito, escrevendo e gravando centenas de músicas com uma visão clara do que eu achava que deveria ser. Então, no início de 2022, uma série de eventos mudou minha vida, minha saúde mental e, finalmente, a maneira como eu via música e arte. Escrever músicas é minha terapia. Isso me ajuda a dar sentido aos meus sentimentos. Escrevi sem pensar quais seriam as músicas, apenas escrevi o que quer que fosse. E em pouco mais de uma semana, substituí o trabalho de uma década pelos meus pensamentos mais sombrios e profundos. No espaço de um mês, minha esposa grávida foi informada de que tinha um tumor, sem tratamento até depois do parto. Meu melhor amigo Jamal, um irmão para mim, morreu repentinamente e me vi no tribunal defendendo minha integridade e carreira como compositor. Eu estava em uma espiral de medo, depressão e ansiedade".

E conclui: "Eu senti como se estivesse me afogando, com a cabeça abaixo da superfície, olhando para cima, mas sem conseguir respirar. Como artista, não sentia que poderia colocar no mundo um corpo de trabalho que não representasse com precisão onde estou e como preciso me expressar neste momento da minha vida. Este álbum é puramente isso. É abrir o alçapão da minha alma. Pela primeira vez, não estou tentando criar um álbum que as pessoas gostem, estou apenas lançando algo que é honesto e verdadeiro para onde estou em minha vida adulta. Esta é a anotação do diário de fevereiro passado e minha maneira de entendê-la. Isso é 'Subtract'."