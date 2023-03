Novo EP com faixas de Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça foi um fenômeno da indústria da música em seus pouco mais de seis anos de carreira, com shows lotados, músicas no topo das paradas das rádios e playlists. Morreu vítima de acidente aéreo no final de 2021, porém ainda hoje seu nome e os lançamentos musicais de gravações inéditas e compilações com sua voz continuam movimentando o mercado.

Um exemplo: a música "Leão", lançada há dois anos pelo cantor Xamã, tendo Marilia como convidada, voltou com força nas plataformas neste início de ano. Relançada em dezembro do ano passado no segundo volume do projeto "Decretos Reais", se consagra como um fenômeno de performance. Até o momento, já são mais de 260 milhões de plays somados (cerca de 138 milhões nas plataformas de streaming e 121 milhões no YouTube). A faixa chegou ao Top 1 do Spotify Brasil em janeiro, voltou a ocupar novamente a posição logo após o Carnaval e atualmente segue no Top 2 e no Top Global do Spotify chegou ao Top 48. Da mesma forma, vários hits da cantora goiana apareceram com destaque nas listas de músicas mais tocadas nos blocos e clubes, no período de carnaval.

Agora, a outra novidade de Marilia chega às plataformas, através da Som Livre — o EP "Decretos Reais 3", que reúne quatro faixas, três delas compostas pela artista. A primeira a ser trabalhada nas redes sociais, plataformas e rádios será a nova versão, agora solo, para "Hackearam-me" — originalmente lançada com o baiano Tierry, autor da música. Ainda extraídas da live Serenata, realizada em 15 de maio de 2021, as escolhidas para este terceiro volume são "Cumbia do Amor" (sucesso da Banda Calypso), "O Que Falta em Você Sou Eu" — gravada em 2016 no seu álbum de estreia como cantora — e "Infiel", primeiro grande sucesso de Marília, incorporada a um medley com "Amante Não Tem Lar", gravada no ano seguinte em Manaus, na presença de mais de 50 mil pessoas.