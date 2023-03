Gafieira Rio Miami lança primeiro single e vídeo clipe

Realmente 2023 começou em ritmo acelerado para Gafieira Rio Miami, a "big band" idealizada pelo baixista e vencedor do Latin GRAMMY, Diogo Brown. Em janeiro a banda foi destaque do South Beach Jazz Festival e encantou o publico que lotou o palco principal na Lincoln Road. No início de março teve show no Arsht Center em Miami, e pelo segundo ano consecutivo a lotação foi esgotada. Na sequência Gafieira Rio Miami lançou o single no Spotify para "Nó na Madeira", clássico de João Nogueira originalmente gravado em 1975. Junto com o single veio o vídeo clipe que foi gravado numa tarde de domingo no belíssimo rooftop do Moxy Hotel South Beach. Já nas primeiras 24 horas o clipe alcançou mais de mil visualizações e continua viralizando pelo mundo. Assistam o vídeo clipe no YouTube da Gafieira Rio Miami e se inscrevam no canal. E esse ano ainda tem muita novidade com mais singles e vídeos, lançamento do álbum de estreia completo, shows e muito mais. Podem seguir a banda no Instagram @gafieirariomiami e visitem o site GafieiraRioMiami.com