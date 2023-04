Faena Theater apresenta show especial com Gafieira Rio Miami

Com pouco tempo de trajetória a banda Gafieira Rio Miami tem tido bastante sucesso, e no próximo 16 de abril essa big band brasileira vai se apresentar num dos palcos de mais prestígio da região, o Faena Theater. Localizado dentro do luxuoso hotel cinco estrelas Faena Miami Beach, o Faena Theater é um espaço aconchegante que lembra os cabarets de Paris e os jazz clubs de Nova York. Com capacidade de apenas 180 pessoas, o teatro oferece uma experiencia intima, bem próxima ao palco, cardápio selecionado de bebidas e comidas, e equipamento de som e luz de alto nível. Grandes nomes da música já se apresentaram nesse teatro, como Bon Jovi, Duran Duran,

Ceelo Green, Macy Gray, e também os brasileiros Seu Jorge, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Com 11 músicos excepcionais liderados pelo baixista Diogo Brown, vencedor do Latin GRAMMY, a banda promete um belo espetáculo incluindo novidades no repertorio.

Com certeza vai ter a canção "Nó na Madeira" (João Nogueira), primeiro single da banda que já passou de 7K visualizações no YouTube. Ainda esse mês será lançado "Deixa Isso Pra Lá" com participação de Jair Oliveira, filho do lendário Jair Rodrigues que imortalizou essa música. Além dessa banda fenomenal esse show vai contar com dançarinos profissionais, afinal gafieira é música e também dança. Realmente

imperdível essa apresentação especial da Gafieira Rio Miami no elegante Faena Theater, 3201 Collins Ave em Miami Beach, dia 16 de abril, portas 7pm e show as 8pm.

Ingressos de $40 - $200 pelo site FaenaTheater.com