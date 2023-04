João Gomes junta inéditas e hits em novo álbum

Depois de gravar no ano passado, no Marco Zero em Recife, o DVD "Acredite" (com sucessos e regravações, além da participação de nomes como L7NNON, Fagner e Vanessa da Mata), o jovem astro do piseiro João Gomes lança o álbum "CD Raiz", que, como o nome mesmo já diz, junta inéditas com releituras de antigos sucessos que marcaram gerações que apreciam diferentes gêneros musicais.

Ao todo são 16 faixas, registradas em áudio e vídeo — com estética ambientada no sertão nordestino. Entre elas, cinco inéditas: "Prejudicado", 'Virando Tanto Faz", "Presente" (dos hitmakers Thalles Lessa, Renno Poeta, Júnior Gomes e Hiago Nobre), "Meu Beijo" e "Morena". Entre as releituras, estão "Seja Pra Mim" (hit da banda de reggae Maneva), "Mais um Beijo Perdido" (que ele gravou em 2021 com o grupo Caninana), "Doido Assim", "Por Causa Dessa Mulher", "Perdoa", "Sonho Lindo", "Deusa de Itamaracá", "Esperando Aviões" (do festejado cantor e compositor Vander Lee), "Carro de Apaixonado", "Tanta Solidão" (sucesso de Victor e Léo) e "Se Não Valorizar" (da banda Aviões do Forró). ]

"Eu sou um grande apaixonado pelas músicas que cantam o amor. Assim como no DVD com os feats de Fagner e Vanessa da Mata, que trouxe sucessos que marcaram minha carreira, eu quis colocar no repertório deste novo disco, 'CD Raiz', canções que eu sempre escutei e das quais sou fã. Espero que a galera curta esses hits com minha pegada, minha voz", afirma o cantor pernambucano.