Som Livre prepara álbum em homenagem a Sabotage

Opaulistano Sabotage, um dos maiores ícones do rap nacional — responsável por clássicos do gênero como "No Brooklin", "Cantando Pro Santo" e "O Rap é Compromisso" —, teria completando 50 anos de vida nesta segunda-feira, 3 de abril.

Em celebração à sua trajetória e ao significado de sua obra não só para a música urbana, como também para a cultura brasileira, a família do artista anuncia o lançamento de projeto que inclui livro biográfico ilustrado, exposição imersiva, série de curta metragens, filme, linhas de roupas, acessórios e itens de papelaria, que visa exaltar sua memória e chega como um presente para os fãs.

Na parte musical, o projeto intitulado "#Sabotage50anos", contará com uma parceria com a Som Livre que prepara o lançamento de um álbum de releituras exclusivas, com músicas selecionadas do artista, que ganham feats inéditos com nomes da nova geração. Na seara musical, expressão artística de Sabotage mais conhecida do grande público, o primeiro single que será lançado no final de abril é o clássico "Respeito É Pra Quem Tem", que ganha os vocais da cantora N.I.N.A, representante da cena grime e drill (subgêneros do rap) no Brasil.

Este álbum traz como ideia central reviver a obra de Sabotage, em faixas que trarão a voz original do artista junto com vozes de diversas gerações do rap, em beats e arranjos renovados, tudo criado com muito respeito e originalidade. Os fãs podem esperar tracks com nomes como Filipe Ret, Orochi, Criolo, Vandal e Djonga, provando que sua obra resiste, atravessa o tempo e seguirá influenciando toda a cena do rap nacional. Para este projeto a Som Livre conta com a curadoria e direção musical de Tejo Damasceno e Zegon, além da produção de Daniel Ganjaman, três grandes nomes que trabalharam ao lado de Sabotage em vida e foram responsáveis por diversas

faixas icônicas que integram a sua obra.