Bring Back Samba, álbum da Gafieira Rio Miami, tem campanha para lançamento

Desde que começou a fazer shows ao vivo no final de 2021, a Gafieira Rio Miami tem lotado as apresentações e chamado muita atenção pelo alto nível do repertorio, os belos arranjos e talento de seus integrantes. No final de 2022 a banda entrou no estúdio para gravar seu primeiro álbum intitulado “Bring Back Samba”.

As faixas foram gravadas em Miami e Rio de Janeiro. Convidados especiais incluem o ícone João Donato, o cantor Jair Oliveira, a cantora Liz Rosa, o guitarrista Chico Pinheiro, a clarinetista Anat Cohen, e os cantores Moyses Marques, Vanessa Moreno e Alfredo Del Penho.



Gravar uma “big band” de 11 músicos não é uma tarefa fácil então a banda recrutou os melhores da indústria, incluindo engenheiros de gravação vencedores do GRAMMY e do Latin GRAMMY. Há muitos custos envolvidos para tornar este álbum uma realidade, incluindo tempo de estúdio, engenheiros, músicos, mixagem, masterização, design gráfico, fabricação, divulgação e muito mais. Foi lançada uma campanha para apoiar a banda Gafieira Rio Miami e o lançamento de seu álbum de estreia “Bring Back Samba”.



Este é um trabalho feito com muito amor e dedicação. Cada contribuição será muito bem-vinda, independente do valor. A campanha tem brindes bem especiais como camisetas, adesivos, CDs e mais, que participantes da campanha podem receber como agradecimento.

Seja parte desse projeto único. Você pode Bring Back Samba! Veja todas as informações e como apoiar agora pelo site GafieiraRioMiami.com