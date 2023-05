Zeca Baleiro com vários lançamentos

O cantor e compositor Zeca Baleiro programa para maio o início da celebração pelos seus 26 anos de carreira, com o lançamento de uma série de singles inéditos que chegarão semanalmente nas plataformas digitais, e que culminarão com o lançamento de um EP autoral.

O primeiro single será "Vento de Outono". "Não sou muito de comemorar aniversários e efemérides, mas ano passado fiz 25 anos de carreira discográfica e deu vontade de celebrar com o lançamento de alguns trabalhos guardados, coisas que vem sendo gestadas há algum tempo. Com o temporal da pandemia da Covid-19, o aniversário de 25 anos passou a ser de 26", comenta Baleiro, que teve seu primeiro disco, "Por Onde Andará Stephen Fry?", lançado em 1997.

Nestes 26 anos, Zeca Baleiro ficou conhecido pela mistura de ritmos, gêneros e referências musicais diversas, colaborações com artistas distintos e seu envolvimento com outras áreas, como a literatura, o cinema, a dança e o teatro. Em maio também estreia no teatro "Dom Quixote de Lugar Nenhum", do cineasta e escritor Ruy Guerra, com direção de Jorge Farjalla e música original de Baleiro.

Para o segundo semestre, o cantor e compositor maranhense prepara dois álbuns, com produção de Swami Jr. — um autoral de sambas, que vem sendo gravado há 11 anos com a participação de uma nova geração de artistas do gênero; e o projeto com Chico César, iniciado com o lançamento dos duplos singles "Lovers Respira" (2021) e "Verão Beije-me Antes" (2022).