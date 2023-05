Arts Garage em Delray Beach apresenta Gafieira Rio Miami

A aclamada "big band" brasileira Gafieira Rio Miami finalmente vai se apresentar em Palm Beach County pela primeira vez, no sábado, 20 de maio no Arts Garage.

Liderada pelo baixista Diogo Brown, a banda já fez muitas apresentações em Miami-Dade e Broward, sempre com shows lotados de fãs encantados pelo suingue do samba de gafieira. O show no Arts Garage vai comemorar o lançamento do álbum de estreia da banda, Bring Back Samba, que vai estar disponível em todas as plataformas a partir do dia 26 de maio. No repertório do show haverá vários temas do álbum, como "O Samba e? Meu Dom", "Eu Hein Rosa", "A Rã", e "No? Na Madeira". Essa última música foi o primeiro single do álbum e o vídeo clipe já teve mais de 8K visualizações no YouTube.

Gafieira Rio Miami, com seus 11 integrantes, apresenta a música brasileira de uma forma bem especial e eletrizante com sua mistura de samba, jazz e soul. A banda foi criada por Diogo Brown, um dos baixistas mais requisitados da indústria, tanto para gravações quanto para turnês, e já trabalhou com diversos artistas renomados como Laura Pausini, Buika, Nouvelle Vague, Júlio Iglesias Jr, Vanessa Da Mata, Joyce Moreno, Alcione e muitos outros.

Gafieira Rio Miami vai se apresentar no sábado, 20 de maio às 8pm, no Arts Garage, 94 NE 2nd Ave, Delray Beach. Ingressos e informações no telefone (561)450-6357 e no site ArtsGarage.org