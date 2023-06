Lançado "Bring Back Samba", o álbum de estreia da Gafieira Rio Miami

Bring Back Samba, álbum de estreia da banda Gafieira Rio Miami já está disponível em todas as plataformas de streaming. Com direção musical do fundador/baixista e ganhador do Latin GRAMMY Diogo Brown e produção executiva do Gene de Souza, o álbum foi gravado em Miami, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa “big band” de 11 integrantes gravou 12 faixas, várias delas com convidados especiais.



O ícone João Donato participa da canção “A rã” (João Donato/Caetano Veloso) e divide os vocais com a cantora da banda, Isa Duarte. Ela também se destaca em várias músicas como “A Vizinha do Lado” (Dorival Caymmi), “Nó Na Madeira (João Nogueira/Eugênio Monteiro) e uma versão belíssima de “O Samba é Meu Dom” (Wilson das Neves/Paulo Cesar Pinheiro).

“Eu Hein Rosa” (Joao Nogueira/Paulo Cesar Pinheiro) tem os vocais potentes da Liz Rosa e guitarra fenomenal do Chico Pinheiro. Jair Oliveira presta homenagem ao seu pai, Jair Rodrigues, numa versão animada do clássico “Deixa Isso Pra Lá” (Assis Valente/Alvinho). O álbum ainda tem mais participações da Vanessa Moreno, Anat Cohen, Moyseis Marques e Alfredo Del-Penho.



Procure Gafieira Rio Miami na sua plataforma preferida e saiba mais no site GafieiraRioMiami.com