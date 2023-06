Marisa Monte confirma shows em Ft. Lauderdale e Orlando

Devido a enorme demanda, Marisa Monte voltará a Florida em outubro de 2023 com o show Portas, que já teve mais de 100 apresentações ao redor do mundo. Os shows estão marcados para dia 12 de outubro no The Parker em Ft. Lauderdale, e 14 de outubro no Dr. Phillips Center em Orlando. Somente para o show de Ft. Lauderdale, haverá uma participação especial de Arnaldo Antunes e o pianista Vitor Araújo.

Lançando um álbum de sucesso atrás do outro, Marisa Monte é reconhecida como a maior cantora brasileira de sua geração. Quatro vezes vencedora do Latin GRAMMY, sua música mistura samba, pop, jazz e soul, todos destacando a sua belíssima voz. Ela interpretará músicas de seu novo lançamento Portas e muitos de seus grandes sucessos. Com direção e design visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, no palco Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações de metais e arranjos), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn) e Lessa (flauta e sax).

Além das músicas do novo álbum, o repertório do show traz momentos marcantes da carreira da cantora e compositora ao longo de mais de três décadas. Com produção da Brazilian Nites, os ingressos já estão a venda pelo site BrazilianNites.com