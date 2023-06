Duda Beat terá seu show de estreia nos EUA em Miami Beach

Sintetizadores cremosos, baixo vibrante, batidas apaixonadas e muita "sofrência": todos esses ingredientes estão embrulhados em "Sinto Muito", álbum de estreia da cantora e compositora Duda Beat, que vai se apresentar pela primeira vez nos Estados Unidos, dia 6 de julho no Miami Beach Bandshell.

Desde o lançamento de sua carreira, Duda já se apresentou em diversos locais no Brasil e no mundo. Foi destaque nos mais importantes festivais nacionais como Lollapalooza Brasil e Rock In Rio entre muitos outros. Em 2019 e 2022 fez suas primeiras turnês na Europa, incluindo concertos esgotados em Portugal, Espanha, Irlanda, Inglaterra e Alemanha. Com o seu segundo e já consagrado álbum, "Te Amo Lá Fora", lançado em 2021, Duda prepara o regresso à Europa em 2023 e estará se apresentando pela primeira vez em nos Estados Unidos.

Como um diário recheado de desabafos ácidos, as letras de Duda Beat dão voz a uma jovem mulher romântica que não consegue se adaptar à fluidez dos relacionamentos contemporâneos. Engana-se quem pensa que o trabalho de Duda faz apologia à amargura - o lamento transformado em arte é impregnado de humor. Ao compor dessa forma original que inspira a superação e o empoderamento, Duda Beat recebeu o título de Rainha da Sofrência Pop.

Imperdível esse show histórico marcando a estreia nos Estados Unidos de uma das cantoras mais talentosas da nova geração misturando Tecnobrega, Pop, Axé e Dub. Duda Beat ao vivo, dia 6 de julho as 7:30pm no Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave. em Miami Beach. Ingressos disponíveis pelo site MiamiBeachBandShell.com