Shakira apresenta "Copa Vacía", terceiro single em 2023

Aestrela do pop Shakira acaba de lançar seu novo single, "Copa Vacía", em colaboração com o compatriota Manuel Turizo, um dos nomes de ponta da urban music latina na atualidade — responsável por sucessos como "La Bachata", "Esperándote," "Una Lady Como Tú" e "Bésame." A faixa, um pop com elementos urbanos e batidas eletrônicas, é acompanhada por um videoclipe dirigido por Shakira e por seu colaborador de longa data, Jaume de la Iguana, divulgou o Portal Sucesso.

O primeiro single de 2023 de Shakira, "Music Sessions Vol. 53", em colaboração com o produtor e DJ argentino Bizarrap, fez história ao estrear em #1 nos charts globais e quebrar 14 recordes do Guinness World Book. Atualmente, é a canção em espanhol com mais reproduções em um só dia, e a 5ª maior estreia na história do Spotify. Em 24 horas, o single quebrou recordes no Spotify, com mais de 14 milhões de streams e no YouTube com mais de 52 milhões de views (atualmente tem 580 milhões de visualizações na plataforma).

No último mês, Shakira lançou "Acróstico", uma balada acompanhada por piano em que usa sua icônica voz para mostrar vulnerabilidade e emoções. Em maio, ela foi a primeira mulher homenageada como Latin Woman of the Year na gala inaugural "Mujeres Latinas en la Música", promovido pela Billboard. Essa conquista é mais uma adição ao formidável ano da artista — ela foi a primeira em 2023 a alcançar dois #1 no chart global do Spotify, dois hits no top 10 na Billboard 200 e na Billboard Hot 100.

Além disso, a colombiana também participa das duas canções em espanhol de maior sucesso por uma artista feminina na história da Billboard Hot 100 de todos os gêneros, com "Sessions #53" e "TQG".