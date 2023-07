Falcão e Toni Garrido Juntos

Após longo período contratado pela Warner Music, o cantor Marcelo Falcão, ex-O Rappa, estreia na Virgin Music lançando o single "Refletir (Resista)", que conta com a participação de Toni Garrido. A faixa constrói uma narrativa que fala sobre o universo individual de cada um. Composta por Marcelo Falcão e Ademir Custódio, pai de Falcão, a música faz uma reflexão sobre a vida. "Refletir (Resista)" é o primeiro single nessa nova etapa de sua carreira que culminará no segundo álbum solo do artista, que traz as participações de Orochi, L7NNON e Cynthia Luz.

O videoclipe da faixa, que será disponibilizado em breve, foi gravado em São Paulo, com direção de Renata Meireles. Ambientado em um universo de espelhos, o filme convida o público a fazer algumas reflexões… Que tudo passa muito rápido, que devemos viver o hoje como, o melhor dia das nossas vidas e sempre nos colocarmos no lugar dos outros, antes de qualquer julgamento. Afinal, todos temos nosso "teto de vidro", informa o press release.

"Num mundo onde os valores parecem não fazer sentido, ainda mais depois dessa pandemia. Algo que era pra ser diferente (e era a nossa chance de evolução) depois de tudo que sofremos, mas 'Refletir (Resista)' coloca quem ouve num lugar melhor. Como minha própria educação familiar… eu insisto em reafirmar que valores humanos são fundamentais pra continuarmos nossa caminhada na fé. Com o respeito real, acima de tudo, e valores educacionais essenciais para um futuro melhor… Nunca devemos deixar de agradecer e não devemos nos julgar, pois não somos Deus. Não devemos falar sobre o que não sabemos e devemos resistir a tudo, principalmente o que nos foi prometido, e nunca, infelizmente, tivemos. Ao acordarmos, devemos ser como uma fênix e todo dia nos reinventarmos, pois assim buscaremos a verdadeira felicidade que começa dentro de nós mesmos", diz o cantor.

Sobre o convite a Toni Garrido para essa parceria, o artista disse: "Além de amigos, temos historias bem parecidas, demos vozes às nossas bandas de origem, fomos os últimos a chegar, os baixistas das bandas são irmãos, têm estereótipos parecidos, mas com estilo musical completamente diferentes. Então, chegou a hora de matar a curiosidade de muita gente, inclusive a nossa, de como seria cantarmos juntos".