Simone vai receber prêmio especial do Latin GRAMMY

Com 73 anos de idade e completando cinco décadas de carreira, a baiana Simone será uma das homenageadas na edição deste ano do Latin GRAMMY, que acontece em Sevilha (Espanha) entre os dias 12 e 16 novembro. A Academia Latina da Gravação (LARAS) anunciou que a brasileira, ao lado das cantoras espanholas Carmen Linares e Ana Torroja, do produtor mexicano Mijares, do cubano Arturo Sandoval e do trio argentino Soda Stereo, receberá o Prêmio À Excelência Musical, que reconhece longas carreiras de sucesso entre artistas e profissionais da música latina. Além disso, foi anunciado que o músico peruano Alex Acuña, o cantor e produtor argentino Gustavo Santaolalla e o porto-riquenho Wisón Torres receberão o Prêmio da Junta Diretiva.

"Estou muito feliz, muito emocionada com a lembrança e ainda não aterrissei…", celebra Simone, que atualmente viaja o país com a tour "Tô Voltando".

Os contemplados com os prêmios serão homenageados em um evento privado durante a Semana do Latin GRAMMY, no domingo, 12 de novembro de 2023, no Teatro Lope de Vega, em Sevilha. Alex Hadad será o produtor executivo do evento, trabalhando sob a direção da equipe de produção da Laras, liderada por Ayleen Figueras. Em tempo: a semana de festejos do Latin GRAMMY inclui show em homenagem à italiana Laura Pausini, eleita Person Of The Year 2023 (dia 15 de novembro) e a cerimônia de entrega de prêmios, marcada para o dia 16.