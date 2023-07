Diogo Nogueira vai começar a USA Samba Tour em Ft. Lauderdale

Diogo Nogueira, um dos maiores nomes da música brasileira da atualidade, finalmente volta aos Estados Unidos em setembro com um grande show destacando todos seus sucessos. O primeiro show da USA Samba TOur será no The Parker em Ft. Lauderdale dia 14 de setembro. Depois disso o sambista segue para Washington DC, Boston, Nova York, Chicago, Houston, Berkeley e Los Angeles.

Filho do lendário João Nogueira, ele canta o samba, a música pulsante, popular e alegre, sinônimo da cultura brasileira. Artista multifacetado, Diogo é cantor, compositor, instrumentista e também personalidade da TV e do rádio. Foi indicado ao Latin GRAMMY por todos os seus álbuns e foi vencedor na categoria "Melhor Álbum de

Samba" e "Melhor Canção Brasileira" em diferentes anos. Sua discografia rendeu mais de dois milhões de álbuns vendidos, sendo seis CDs de Ouro, três DVDs de Ouro, dois DVDs de Platina e um de Platina Dupla. Completando 15 anos de carreira, Diogo lançou no final do ano passado um álbum gravado ao vivo no Rio de Janeiro, no icônico Pão de Açúcar, chamado "Ao Vivo no Noites Cariocas", com sucessos populares e clássicos do samba. O trabalho foi amplamente elogiado pelo público, artistas e críticos, confirmando seu lugar como uma grande estrela da música brasileira. Agora, Diogo prepara seu oitavo álbum de estúdio com músicas inéditas e vem rodando o Brasil com esse novo show que irá apresentar nos Estados Unidos.

Ingressos para Ft. Lauderdale e todos os shows da turnê já estão a venda pelo site BrazilianNites.com