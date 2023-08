O belo álbum "Xande Canta Caetano" emociona

Chegou ao mercado o aguardado álbum de Xande de Pilares interpretando grandes sucessos de Caetano Veloso. Com o título de "Xande Canta Caetano", o álbum traz dez releituras com levada de samba para clássicos do artista baiano, como 'Luz do Sol', 'Muito Romântico' e 'Tigresa', além de contar com a participação de Hamilton de Hollanda e Pretinho da Serrinha — este, também responsável pelos arranjos. "Fiquei encantado. Ouvi coisas tão incríveis na voz dele, que me maravilhei com esse talento", disse Caetano numa entrevista. Xande, nascido no dia do Natal em 1969 e criado no Morro da Chacrinha, jamais imaginou receber tamanho afeto de um dos maiores ícones da música brasileira. "Quem escutar esse disco vai conhecer o Alexandre Silva de Assis e não o Xande de Pilares. Nunca imaginei gravar um disco homenageando uma das minhas maiores referências na música. Não tenho palavras.

Por isso, digo que é um divisor de águas. Um álbum que traz muito de mim, da minha história e do meu propósito com a música", conta Xande.

A ideia do disco surgiu no início da pandemia depois de muitas conversas sobre a música e cantorias na casa de Paula Lavigne, esposa de Caetano e produtora do álbum. No entanto, o primeiro encontro entre os dois artistas aconteceu há uns anos e, inclusive, tem um padrinho, Pretinho da Serrinha, que enxergou em Xande um artista que Caetano Veloso teria que conhecer. "Pretinho é simplesmente incrível. Ele foi o padrinho desse encontro. Lembro até hoje da sensação de chegar naquele apartamento e conhecê-lo pela primeira vez. Voltei ao meu passado, porque foi quando, ainda criança, aprendi a tocar cavaquinho inspirado nas cifras das músicas de Caetano. Eu rearranjei as cifras, pois são todas para violão, e adaptei para a minha realidade. Tanto que quando cantei "Ela e Eu", Caetano ficou extasiado. Eu não esqueço jamais", relembra Xande de Pilares.

Um dos grandes destaques do projeto, para Xande de Pilares, foi a liberdade que teve para criar. "Por isso, gosto de tudo no disco. Não consigo escolher uma faixa favorita, porque todas carregam uma história e um motivo para estarem ali. Tivemos uma liberdade muito grande em conduzir esse projeto e de escolher cada música que entraria. Por exemplo, 'Gente' tem até uma história que arrepio só de lembrar. Quando terminei de gravar no estúdio, estava emocionado, mas me contendo. Vi que o Caetano e a Paula tinham chegado e estavam do lado de fora. Para mim, estavam limpando o rosto, porém, ao sair da gravação, eles estavam em lágrimas. Pronto, desabei junto!

Outra que me emociono e seria impossível não colocar neste álbum é "Muito Romântico". Eu cresci amando Roberto Carlos, que cantava essa música. Mas na época, nem sabia que não era dele e sim de Caetano. Outra canção que quero destacar é "O Amor", que reina na voz da nosso brilhante Gal Costa", declara Xande.