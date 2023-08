Diogo Nogueira estreia show com bastante samba, MPB e homenagens

Anova turnê do cantor Diogo Nogueira vai estrear dia 14 de setembro no The Parker em Ft. Lauderdale, e com certeza vai ser uma noite de muita alegria. Um dos grandes nomes da música brasileira dos últimos 15 anos, Diogo Nogueira é filho do saudoso João Nogueira, um dos bambas do samba e compositor de inúmeros clássicos como "Nó na Madeira" e "Batendo a Porta". Além de seu pai, Diogo também faz homenagens a outros gigantes do samba como Beth Carvalho e Zeca Pagodinho. Outros ícones da música brasileira também terão destaque como Gilberto Gil e seu hino carioca "Aquele Abraço", e "Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar) do Tim Maia. Aliás uma das músicas

novas do Diogo se chama "Bota pra Tocar Tim Maia" e também estará no repertorio do show. Claro que grandes sucessos como "Coragem", "Clareou", "Fé em Deus", "Tô fazendo a minha parte", e "Pé na Areia" não podem faltar. Vai ser uma noite para sorrir, cantar, dançar e lavar a alma com tanta música boa.

Diogo Nogueira, 14 de setembro as 8pm, The Parker, 707 NE 8th St em Fort Lauderdale. Ingressos disponíveis pelo site ParkerPlayhouse.com