Gabriel o Pensador lança "Cachimbo da Paz 2" com com Lulu Santos e Xamã

Precursor do movimento de música urbana que nos últimos anos invade o Brasil, o rapper Gabriel O Pensador — explosão comercial nos anos 1990 — acaba de lançar no ambiente online a sequência de um de seus grandes hits. "Cachimbo da Paz 2"

chegou às plataformas, incluindo clipe no YouTube, e traz a participação especial de Lulu Santos (que participou da primeira versão) e de Xamã, nova sensação do hip-hop nacional.

Como o título indica, a música - a primeira de Gabriel em 11 anos - é uma sequência da faixa, cuja letra agora relata a ressurreição do cacique morto na canção original e sua decepção com o mundo moderno. "Música tem alma? Sempre acreditei que sim, desde antes de gravar meu primeiro disco. E se toda música tivesse na sua essência sentimento, verdade, inspiração, reflexão…? Pelo menos tudo faria mais sentido.

'Cachimbo da Paz 2' é dessas, e não foi escolhida por acaso para ser o single do meu novo álbum, projeto a que me dediquei por muitos meses com a colaboração de muita gente boa", publicou Gabriel em seu Instagram.

"No país da hipocrisia onde ninguém se escuta / Na disputa por poder e pelos bens materiais / Uma vez um cacique pegou uma sentença /Só porque fez a presença com um cachimbo da paz / Ele já morreu mas eu entendo de milagre / E fui atrás de um velho livro num porão que ninguém abre nos arquivos do governo / Que escondia a informação sobre um ritual secreto de uma aldeia em extinção", começa a extensa letra da faixa, cujo refrão diz "Brisa, eu vou na brisa / Uh uh uh uuh (Chama no sinal de fumaça que a gente vai) / Brisa, eu vou na brisa / Uh uh uh uuh (Apaga a fumaça da pistola e do revólver)".

Sob a produção de Kevin Afonso, "Cachimbo da Paz 2" faz parte do novo álbum de

Gabriel O Pensador, "Antídoto para Todo Tipo de Veneno", composto por 12

faixas. Além da parceria com Lulu e Xamã, o álbum traz outros convidados, como Black Alien em "Nunca Tenha Medo" e Armandinho em "Liberdade", entre outros. As faixas do

repertório serão lançadas em partes, nas próximas semanas.