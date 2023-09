Biquini Cavadão grava com Fagner

Abanda Biquini Cavadão lançou em 2019 uma releitura de seu sucesso "Quanto Tempo Demora Um Mês", com a parceria da dupla sertaneja Matheus e Kauan. Era o início do projeto "Vou Te Levar Comigo", propondo sempre duetos inusitados com artistas de outros estilos. Em seguida, Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores e Álvaro Birita disponibilizaram a versão de "Janaína" com o sambista Péricles, com direito a inserção na gravação de trechos do clássico "Cotidiano, de Chico Buarque.

Agora, o projeto ganha novo convidado, o cearense Raimundo Fagner, que divide com a banda de pop/rock a regravação do hit que dá título ao projeto. Composta pelo Biquini junto com o baixista Gian Fabra, "Vou Te Levar Comigo" se tornou tema de um programa de turismo, "Mundo Afora", apresentado no canal GNT, e uma das músicas inéditas do disco "Ao Vivo", gravado em Fortaleza (CE) e lançado em 2005. "Nunca sabemos direito o que estes encontros nos proporcionarão. Em alguns casos, o arranjo sai mais com a nossa cara, em outros, viaja no estilo do convidado. A escolha de Fagner dispensa explicações. E o resultado do dueto nos leva a interpretações e harmonizações muito diferentes para nós. Saímos dele enriquecidos", explica o vocalista Bruno Gouveia. "Me sinto honrado em participar deste projeto que celebra uma carreira tão bonita como a deles", completa Fagner.

Com novos convidados anunciados, como o grupo Falamansa e o apresentador Alex Escobar, o projeto "Vou Te Levar Comigo" começa a se desenhar como um álbum conceitual na carreira da banda de 38 anos. E as parcerias prometem ir além dos estúdios. "Gravamos um videoclipe, claro, mas queremos levar esta experiência ainda mais além, virtualmente em cada palco do país", explica o baterista Alvaro Birita. Uma participação pelo telão, unido a voz do convidado a uma animação desenvolvida pelo artista Octavio Bitencourt, trará grandes novidades na próxima tournée do grupo, que se inicia no segundo semestre deste ano.