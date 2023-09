Divulgados os indicados ao Latin GRAMMY 2023

AAcademia Latina da Gravação (LARAS) anunciou os indicados às 56 categorias do Latin GRAMMY, principal premiação do mercado de música latina, cuja cerimônia de entrega acontece no dia 18 de novembro em Sevilha, Espanha. Estrelas internacionais como Shakira, Karol G e Camilo estão entre os que receberam mais indicações — sete cada. Porém o recordista de indicações neste ano é Edgar Barrera, conhecido como Edge. O compositor, produtor e engenheiro recebeu 13 indicações.

Camilo, Karol G e Shakira concorrem em Melhor Canção do Ano. A estrela colombiana tem três músicas na disputa: "Acróstico", "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" , gravada com Bizarrap, e "TQG", um feat. com Karol G..Além de suas três participações na categoria música, Shakira também foi indicada nas categorias Gravação do Ano e Melhor Canção Pop por "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", bem como na categoria Melhor Fusão/Performance Urbana por "TQG". Na categoria Álbum do Ano estão Pablo Alborán, Arenas, Camilo, Andrés Cepeda, Juanes, Karol G, Lafourcade,

Ricky Martin, Fito Páez e Carlos Vives. Já os indicados para Melhor Artista Revelação são Borja, Conexión Divina, Ana del Castillo, Natascha Falcão, Gale, Paola Guanche, Joaquina, León Leiden, Maréh e Timø.

Nas categorias gerais, ao contrário de edições anteriores, aparecem poucos nomes de brasileiros. O álbum "Flying Chicken", de Hamilton De Holanda (feat. Thiago Rabello e Salomão Soares) concorre em Melhor Álbum de Jazz Latino. Os engenheiros Érico Moreira, Felipe Tichauer, Bruno Giorgi, Túlio Airold, Victor Amaral, Pedro Peixoto, Marcelo Saboia, Rodrigo de Castro Lopes e Thiago Monteiro, com diferentes álbuns, concorrem em Melhor Engenharia de Som. Com relação às categorias destinadas à língua portuguesa, artistas jovens disputam com nomes já consagrados — casos de Iza, Thiaguinho e Djavan. Para a lista completa dos indicados visite o site LatinGrammy.com