Ferrugem é destaque do novo álbum do Sorriso Maroto

O Sorriso Maroto acaba de lançar a primeira parte do projeto "Sorriso Eu Gosto - No Pagode", com 10 faixas. O lançamento dá início às comemorações dos 25 anos de carreira do grupo carioca. Gravado em junho, no Rio de Janeiro, no Jockey Club, para cerca de mil convidados, o material audiovisual reúne regravações de sucessos da carreira do Sorriso Maroto, com a participação especial de artistas expoentes do samba e do pagode.

A música de trabalho é "Ela", que conta com a participação do cantor Ferrugem — que além das plataformas de áudio, teve seu vídeo disponibilizado no YouTube. "O Sorriso Maroto representa uma grande escola. Sempre foi um sonho estar perto deles e hoje, apesar de vivermos uma realidade parecida de estrada, com uma amizade muito grande, eu ainda não me acostumo em estar perto dos caras, ainda os considero muito ídolos", destaca Ferrugem.

Também fazem parte do lançamento as canções "Ainda Gosto de Você" e "Me Espera", com Ludmilla e Belo; "É Diferente/Tarde Demais/Nada de Pensar em Despedida", com a participação de Xande de Pilares e Mumuzinho; "Coração Deserto/Ninguém Merece Amar Sozinho/A Primeira Namorada", com Ludmilla; Lua de Mel/Clichê/Eu Nunca Amei, com Tá Na Mente e Vitinho; "Volta Pra Casa/Em Suas Mãos/Disfarça" e "Não Fui Homem Pra Te Merecer", ambas com Suel e Doce Encontro; "Eu Vacilei/Preciso Viver/Na Cama" (com Tiee e Pique Novo) e "Segredos".

Em novembro, a banda disponibilizará o restante das faixas. O "Sorriso Eu Gosto - No Pagode" será o primeiro projeto audiovisual que a banda vai entregar ao público em homenagem aos 25 anos do grupo. "O show juntou 21 participações ao todo e a gente considera uma comemoração feita para os nossos amigos da música. Ao longo desses 25 anos a gente teve um público muito presente nas nossas vidas e estaremos sempre comemorando com eles, mas também tivemos nossos amigos da carreira e criamos esse show para comemorar com eles", conta o vocalista Bruno Cardoso.