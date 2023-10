Show da Gafieira Rio Miami dia 25 de outubro no Boca Black Box

A"big band" brasileira Gafieira Rio Miami tem tido um ano realmente espetacular.

Sempre com apresentações lotadas para presenciar os 11 músicos sensacionais liderados pelo baixista Diogo Brown, a banda também lançou o álbum Bring Back Samba em maio passado. Com participações especiais de Jair Oliveira, Liz Rosa, e o lendário João Donato (em uma de suas últimas gravações), o álbum recebeu ótimos críticas da imprensa americana (NPR, PRI), e também no Brasil incluindo O Globo e Portal G1. Com um naipe de metais afinadíssimo, percussão de samba eletrizante e a voz potente de Isa Duarte, Gafieira Rio Miami pretende fazer vários shows nos próximos meses para divulgar o lançamento. "Tendo base em Miami a gente tem tocado bastante por aqui, mas sempre temos pedidos para tocar mais pro norte em Broward e Palm Beach", conta Diogo Brown, fundador da banda. "Estamos preparando um show bem especial para Boca Raton, cheio de samba, suinge e muita gafieira!".

Gafieira Rio Miami se apresenta no dia 25 de outubro as 8pm no Boca Black Box, 8221 Glades Rd Suite #10, Boca Raton, FL 33434. Ingressos a venda no site GafieiraRioMiami.com