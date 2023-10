Hamilton de Holanda faz álbum em homenagem a Djavan

Omúsico Hamilton de Holanda lançou recentemente o álbum "Samurai", com 12 faixas do repertório do alogoano Djavan e participações especiais de grandes artistas. Aos poucos, todos os vídeos das músicas, gravados em estúdio, estão sendo disponibilizados. A canção "Asa" foi a mais nova adição ao canal do bandolinista no YouTube e já pode ser conferido pelos admiradores do músico.

Vencedor de muitos prêmios durante sua carreira, este ano Hamilton é mais uma vez finalista ao GRAMMY Latino (na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino, por "Flying Chicken"), prêmio que ele já venceu duas vezes. Neste ano, também está indicado ao prêmio Multishow na categoria Instrumentista do Ano. "O álbum 'Samurai' está me dando muitas alegrias, sinto que as pessoas estão vendo e ouvindo com profundidade, estão dedicando tempo pra curtir as músicas do Djavan porque o feedback tem sido fantástico — na rua, nos aeroportos, no meu condomínio tem sempre alguém que vem me falar de 'Samurai'", compartilha Hamilton.

Com produção de Hamilton e de Marcos Portinari, "Samurai" reúne 12 faixas, entre gravações instrumentais e cantadas. O time de cantores convidados mostra a vastidão não apenas da música de Djavan, mas também do olhar do bandolinista. Estão lá, além do próprio homenageado (em "Luz" e "Lambada de Serpente"), Zeca Pagodinho ("Flor de Lis"), o uruguaio Jorge Drexler ("Lilás"), Gloria Groove ("Samurai") e a indiana Varijashree Venugopal (vocalises em "Oceano").

Os instrumentistas convidados também dão um panorama da riqueza da música de Djavan e de Hamilton: o pianista cubano Gonzalo Rubalcaba em "Irmã de Neon" e a saxofonista americana Lakecia Benjamin em "Samurai". A banda base que acompanha Hamilton é formada pelo pianista Salomão Soares, o baterista Big Rabello e o baixista André Vasconcellos, com participações dos percussionistas Armando Marçal e André Siqueira, além de trombonista Rafael Rocha, que assina o arranjo de cordas em "Lambada de serpente".