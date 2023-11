Jorge Aragão grava single com Xamã

"Logo, logo, assim que puder, vou telefonar. Por enquanto 'tá doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar. Vão saber que andei sofrendo…", é assim que o poeta do samba Jorge Aragão (em parceria com Flávio Cardoso) já previa o sucesso logo nos primeiros versos de "Sempre Eu e Você". A canção, originalmente lançada nos anos 2000, ganha uma caprichada releitura na voz do cantor, com trechos inéditos criados e interpretados pelo rapper Xamã. A produção é de Dalto Max.

Com sonoridade que passeia pelo samba e pelo rap, a música chega nos formatos de single, em todas as plataformas de áudio, e vídeo no canal do YouTube da Malibu Studios. A faixa faz parte do novo EP do sambista em celebração ao Dia da Consciência Negra. "Ela será uma faixa bônus, que narra um novo ponto de vista da obra já consagrada 'Sempre Eu e Você'. E tem como objetivo dar ao público uma pequena e deliciosa amostra sobre o formato do que será o 'Projeto Identidade', em que eu me junto a diferentes artistas do rap e do trap, levando para a nova geração um pouco sobre a arte do vovô aqui", brinca Aragão, completando em seguida: "Este é um projeto muito importante e cheio de significado para mim, porque carrega o dia a dia das nossas raízes. Falando do cotidiano, da beleza, da cultura, da força, do talento, da resiliência e tantas outras formas de arte do nosso universo cultural".

O EP completo, tem previsão de lançamento para novembro e consiste na reunião de

grandes sucessos já conhecidos de Aragão, que ganharão nova roupagem sempre

com trechos inéditos, compostos por grandes nomes como Emicida, Marcelo D2,

Matuê, L7nnon, Baco Exu do Blues, Djonga e outros, "imprimindo ao compilado, uma

homenagem à cultura preta na música brasileira", como ele afirma.